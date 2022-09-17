توضيح حول تكليف طبيبة بيطرية بأعمال رئيسة قسم مراكز صحية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ردت نقابة الاطباء البيطريين الأردنيين على منتقدي تكليف طبيبة بيطرية رئيسة لقسم المراكز الصحية في مديرية صحة العقبة، مشيرة إلى أنها ليست المرة الاولى التي يعين بها طبيب بيطري بموقع إداري.



وقالت النقابة في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري اليوم السبت، إنه يعمل عدد من الأطباء البيطريين حالياً في وزارة الصحة بالمختبرات البشرية الموجودة بالمستشفيات الحكومية حيث استلم سبعة من الأطباء البيطريين على فترات متتالية مدراء لمؤسسة الأمصال والمطاعيم التابعة لوزارة الصحة.



كما عمل ثلاثة أطباء بيطريين مدراء لمختبرات مركزية رئيسية في وزارة الصحة وسبعة أطباء بيطريين مدراء مختبرات في عدد من المستشفيات الحكومية وعمل طبيب بيطري مديراً عاماً لمستشفى جرش الحكومي وزميل آخر عمل مديراً لوحدة الأنسجة في مستشفى البشير والآن يعمل زميل بمنصب عميد كلية الصيدلة في إحدى جامعات دولة الامارات العربية المتحدة، كما يعمل حالياً 56 طبيبا وطبيبة بيطرية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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