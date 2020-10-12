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الإثنين، 12-10-2020 10:25 ص

توضيح حول تمديد عزل عين الباشا

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الوكيل الإخباري- أكد مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب، اليوم الاثنين،  إن تمديد الحظر في منطقة عين الباشا جاءنتيجة استمرار تسجيل المنطقة إصابات بفيروس كورونا.

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وقال العزب إن الوضع في منطقة عين الباشا ليس هو الوضع المطلوب ليتم رفع الحظر عنها رغم دخول العزل أسبوعه الثاني.

 

وبناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد تمديد العمل بقرار العزل وحظر التجوّل الشامل لمناطق في لواء عين الباشا ضمن محافظة البلقاء حتى صباح يوم الخميس الموافق 15 تشرين الأول.


 




 

 


 

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