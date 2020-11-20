توضيح حول تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل

الوكيل الإخباري-

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تواصل القوات المسلحة تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل ليوم الجمعة من كل أسبوع بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات من خلال إقامة نقاط الغلق المشتركة، لتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي للقيام بعملها على أكمل وجه وبشكل يحفظ صحة المواطن.يشار أن قرار الحظر الشامل يبدأ من الساعة الحادية عشرة مساء يوم الخميس، ولمدة 24 ساعة، ويستثنى الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.