الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 06:58 م

توضيح حول توصيل الأدوية خلال الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - قالت نقابة الصيادلة إنه وبناء على تواصل النقابة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تقرر السماح بتوصيل الأدوية من قبل الصيادلة.
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ووفق بيان للنقابة فقد جرى اعتماد التصاريح الإلكترونية يوم الخميس من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

ويسمح لأصحاب الصيدليات فقط فتح الصيدلية لأخذ الدواء وتوصيله إلى منزل المريض يوم الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً، ويمنع البيع المباشر واستقبال المرضى داخل الصيدليات نهائياً.

مشيرة إلى أن التصريح الخاص بيوم الجمعة يشمل أصحاب الصيدليات فقط من خلال إظهار بطاقة عضوية النقابة و السجل التجاري الخاص بصيدليته.

 




 

 


 

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