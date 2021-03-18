توضيح حول توصيل الأدوية خلال الحظر الشامل

الوكيل الاخباري -

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قالت نقابة الصيادلة إنه وبناء على تواصل النقابة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تقرر السماح بتوصيل الأدوية من قبل الصيادلة.ووفق بيان للنقابة فقد جرى اعتماد التصاريح الإلكترونية يوم الخميس من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.ويسمح لأصحاب الصيدليات فقط فتح الصيدلية لأخذ الدواء وتوصيله إلى منزل المريض يوم الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً، ويمنع البيع المباشر واستقبال المرضى داخل الصيدليات نهائياً.مشيرة إلى أن التصريح الخاص بيوم الجمعة يشمل أصحاب الصيدليات فقط من خلال إظهار بطاقة عضوية النقابة و السجل التجاري الخاص بصيدليته.