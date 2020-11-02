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الإثنين، 02-11-2020 02:25 م

توضيح حول حركة الطيران خلال الحظر الشامل

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الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة إدارة مشروع مطار الملكة علياء، بوزارة النقل، المهندس معاوية الضرابعة ، اليوم الاثنين ، إن حركة الطيران، ستبقى وفق ما هو مجدول لها، دون إلغاء أي رحلة، خلال فترة الحظر، الذي يمتد لـ3 أيام.

وأوضح الضرابعة في تصريحات صحفية، أن المسافرين، سيتمكنون من الوصول إلى المطار، وفق الآلية ذاتها المستخدمة أيام الجمع. 

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وكانت الحكومة، استثنت سابقا، المسافرين والقادمين من الخارج، من أيّام الحظر، عبر إبراز صورة عن تذكرة الطائرة، التي تعتبر بمثابة التصريح.


وأمس الأحد، كشفت الحكومة، عن التوجه لفرض حظر شامل، عقب إعلان نتائج الانتخابات، بحيث يمتد من الخميس حتى صباح الأحد بعد المقبل.  


 




 

 


 

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