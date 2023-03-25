توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم بأنه تم تفويض مدراء التربية بالتنسيق مع الحاكم الإداري فيما يتعلق بتعطيل او تأخير دوام المدارس غداً ، نتيجة الظروف الجوية السائدة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



كما حذرت الادارة المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة ، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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