السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

مياه الأمطار تداهم 5 منازل بالكوم الأحمر بالبادية الشمالية الشرقية

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية بمادبا

قطر تدين حرق نسخة من القرآن الكريم بالدنمارك

حملة لإشاعة روح التسامح في شابات صخرة

أشغال الكرك تفتح غرف عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

إنقاذ مواطن تعرضت سيارته لمداهمة السيول بالعقبة

محافظ الكرك يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاغن

السبت، 25-03-2023 10:18 م

توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم بأنه تم تفويض مدراء التربية بالتنسيق مع الحاكم الإداري فيما يتعلق بتعطيل او تأخير دوام المدارس غداً ، نتيجة الظروف الجوية السائدة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

كما حذرت الادارة المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة ، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11201916102035666911074

مياه الأمطار تداهم 5 منازل بالكوم الأحمر بالبادية الشمالية الشرقية

wwww

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية بمادبا

3202324174553711436041

حملة لإشاعة روح التسامح في شابات صخرة

320231791027499160303

أشغال الكرك تفتح غرف عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

الدفاع المدني 4

إنقاذ مواطن تعرضت سيارته لمداهمة السيول بالعقبة

e

محافظ الكرك يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

تعميم من التربية حول إنهاء تكليف معلمي الإضافي

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية

f39cfea0-whatsapp-image-2022-08-13-at-5.47.45-pm-2

وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من المدارس في إربد

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف موعد صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي

220234192554331794703

لقاء لمرشدي المدارس الحقلية في المملكة لمناقشة مشاريعهم

وزارة التربية والتعليم

انطلاق دورة الاستقلال الرياضية للمدارس غدا