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الإثنين، 06-02-2023 06:17 م

توضيح حول دوام المدارس يومي الأربعاء والخميس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الأمين العام للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة انه من المبكر الحديث عن تمديد عطلة المدارس إلى يومي الأربعاء والخميس .

وبين في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أنه سيكون هنالك تصريح غدا من الوزارة عن دوام الأربعاء والخميس .

وقرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تعطيل جميع مدارس المملكة ليوم غد الثلاثاء في كل محافظات المملكة تحسباً للحالة الجوية .

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