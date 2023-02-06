توضيح حول دوام المدارس يومي الأربعاء والخميس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الأمين العام للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة انه من المبكر الحديث عن تمديد عطلة المدارس إلى يومي الأربعاء والخميس .



وبين في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أنه سيكون هنالك تصريح غدا من الوزارة عن دوام الأربعاء والخميس .



وقرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تعطيل جميع مدارس المملكة ليوم غد الثلاثاء في كل محافظات المملكة تحسباً للحالة الجوية .

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