الخميس 24-06-2021
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رسمياً .. التربية تعلن موعد عودة الطلبة الى المدارس

الخميس، 24-06-2021 09:40 م

توضيح حول رسوم المدارس الخاصة

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الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن وزير التربية والتعليم أكد أن التعليم سيكون وجاهيا منذ يومين في اجتماع معه في الوزارة.اضافة اعلان


"المؤشرات خلال الشهرين الماضي والحالي بأن لا توجه في الكثير من المدارس الخاصة لرفع الرسوم المدرسية، والسبب بسيط بأن نتيجة الجائحة خرج من قطاع التعليم الخاص ما يتجاوز 130 ألف طالب إلى القطاع الحكومي وهذا أثر على المدارس الخاصة من الناحية المالية وأربكها بدرجة كبيرة وهذا العام الماضي 2020 بحسب تصريحات وزارة التربية" وفق الصوراني

وطالب الصوراني الحكومة والضمان بتمديد برنامج استدامة والذي ينتهي في 30/8 بحال عاد التعليم عن بعد.

 




 

 


 

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