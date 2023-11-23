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الخميس، 23-11-2023 09:53 ص

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي انه قد وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخ اليوم إلى ( 320316 ) متقاعداً مُرتفعاً من ( 298443 ) متقاعداً في نهاية العام الماضي 2022 أي بزيادة مقدارها (21873) متقاعداً وهم المتقاعدون الجدد منذ بداية العام الجاري.

وتُشكّل الإناث ما يقرب من ( 18% ) من إجمالي متقاعدي الضمان فيما يُشكّل المتقاعدون غير الأردنيين ما نسبته (3%) تقريباً من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان.

ومن المتوقع أن تصل فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي إلى حوالي (142) مليون دينار.

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