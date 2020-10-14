توضيح حول سحب دواء خاص بمرضى السكري في الاردن

الوكيل الاخباري -
قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انه اشارة الى ما يتم تداوله حول المستحضرات التي تحتوي المادة الفعالة ميتفورمن (Metformin XR) والتي تستخدم لعلاج مرض السكري النوع الثاني، على المادة الشائبة "نيتروسودايميثل أمين" (NDMA)اضافة اعلان
فإن المؤسسة وانطلاقا من حرصها على متابعة كافة المستجدات العلمية والعالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق الأردني توضح ان مستحضرات شركة Marksans pharma الأمريكية وغيرها من الشركات التي بادرت بسحب عدة تشغيلات من مستحضراتها المحتوية على هذه المادة غير مسجلة لدى المؤسسة.
وتبين المؤسسة انها ومنذ تاريخ 15 كانون الاول /2019 اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية بهذا الشأن وتواصلت مع الشركات الصانعة والمصانع المنتجة للمواد الأولية للدواء لتزويدها بمراجعة علمية شاملة توضح طرق التصنيع و التحليل لهذه الادوية لغايات التأكد من خلوها من ال (NDMA) او وجودها ضمن الحدود المسموح بها عالميا لمنع حدوث أي مخاطر لدى استخدام الدواء.
كما تدعو المؤسسة المواطنين الى الرجوع إلى المواقع الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات الخاصة بالأدوية أو الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بمأمونية الادوية.
وتهيب المؤسسة بمستخدمي هذه المستحضرات عدم التوقف عن استخدامها قبل استشارة الطبيب المسؤول والتواصل معها للابلاغ عن أية آثار جانبية قد تطرأ عبر وسائل التواصل التالية:
الايميل: [email protected]
الموقع الالكتروني: www.jfda.jo
رقم الهاتف: 06-5632000