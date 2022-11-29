الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة يزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ويوجه لمزيد من الجهود

توضيح حول تعطيل أو تأخير دوام مدارس بسبب الاحوال الجوية

توضيح حول سحب رواية ميرا التي اثارت الجدل بالاردن

تشافي يتوقع الفائز من مباراة السعودية والمكسيك

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً عسكرياً بحرينياً

وزير التربية: إدراج مدرسة الكرك على قائمة التراث الإسلامي العالمي ليس محض صدفة

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً من الصليب الأحمر

رئيس هيئة الأركان يكّرم أوائل ضباط فرسان المستقبل

بحث التعاون بين الأردن وكندا في مجال التنمية الاجتماعية

الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا بمقديشو

الثلاثاء، 29-11-2022 08:17 م

توضيح حول سحب رواية ميرا التي اثارت الجدل بالاردن

1020227163729116860621


الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة، مدير برنامج مكتبة الأسرة، الدكتور أحمد راشد، إنه تقرر سحب رواية ميرا للكاتب الأردني قاسم توفيق، والصادرة عن دار نشر أردنية منذ ثلاث سنوات، وأعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة لهذا العام.

وفي بيان مساء الثلاثاء، أشار إلى أنه تم سحب الرواية من معارض القراءة للجميع في مختلف مركز التوزيع في المملكة نتيجة لملاحظات وردت من بعض زوار مراكز البيع.

وقال إن الرواية تنطلق من الفكرة الأدبية للنص في بعدها الدرامي الذي يشتمل على تناقضات الواقع في بعديه السلبي والإيجابي، لإبراز الصور الإيجابية، والذي يعرف بتيار الوعي، وإن اختيار أعمال الكاتب قاسم توفيق تمثل قيمة إبداعية مهمة من وجهة نظر نقاد كبار.

وأشار إلى أن الروائي قاسم توفيق، يعد من أبرز القامات الروائية العربية وهو معروف بعمقه، وحضوره الأدبي والعربي والعالمي، كان صدر له أكثر من 20 كتابا بين الرواية والمجموعات القصصية، وهو حاصل على جائزة كتارا العالمية التي تعد من أرفع الحوائز في السرد في منطقتنا العربية، وتناولت روايات الكاتب عدد من الدراسات الأكاديمية في أطروحات الماجستير والدكتوارة.

وبين أن وزارة الثقافة، ومراعاة للسياق الثقافي والاجتماعي، فقد قامت بسحب الرواية، وهي لا تمارس دور الوصاية على القراء الذين تتوافر لهم مصادر متعددة للحصول على المعرفة الثقافية باختلاف أشكالها ووسائلها، مقدرين روح النقد والحوار الذي جرى حول الرواية والذي ينطلق من حرص، ومعبرين عن اعتزازنا برضى الجمهور الذي حازت عليه إصدارات برنامج مكتبة الأسرة والتي بلغت 49 عنوانا.

وأضاف أن الوزارة بصدد إعادة تقييم الرواية للوقوف على المسوغات النقدية التي وجهت لها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة ٢

الخصاونة يزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ويوجه لمزيد من الجهود

w

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً عسكرياً بحرينياً

w

وزير التربية: إدراج مدرسة الكرك على قائمة التراث الإسلامي العالمي ليس محض صدفة

w

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً من الصليب الأحمر

wwwww

رئيس هيئة الأركان يكّرم أوائل ضباط فرسان المستقبل

e

بحث التعاون بين الأردن وكندا في مجال التنمية الاجتماعية

أخبار متعلقة
1120226183953267030554

النجار: مكتبة الأسرة من أهم برامج وزارة الثقافة بالنظر لفاعليتها المجتمعية التنموية

w

وزارة الثقافة تصدر طبعة ثانية عن رواية النهر لن يفصلني عنك للزميل الرواشدة

1669459150210

إطلاق البرنامج الوطني للقراءة في الأغوار الجنوبية

www

افتتاح معرض للفن التشكيلي بمادبا

316409991_516507717182357_1321708942400466747_n

وزارة الثقافة تستذكر فقيد الثقافة المهندس هشام التل

thumbnail_1

وزيرة الثقافة تنعى الفنان الأردني أشرف طلفاح