توضيح حول سحب رواية ميرا التي اثارت الجدل بالاردن

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة، مدير برنامج مكتبة الأسرة، الدكتور أحمد راشد، إنه تقرر سحب رواية ميرا للكاتب الأردني قاسم توفيق، والصادرة عن دار نشر أردنية منذ ثلاث سنوات، وأعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة لهذا العام.



وفي بيان مساء الثلاثاء، أشار إلى أنه تم سحب الرواية من معارض القراءة للجميع في مختلف مركز التوزيع في المملكة نتيجة لملاحظات وردت من بعض زوار مراكز البيع.



وقال إن الرواية تنطلق من الفكرة الأدبية للنص في بعدها الدرامي الذي يشتمل على تناقضات الواقع في بعديه السلبي والإيجابي، لإبراز الصور الإيجابية، والذي يعرف بتيار الوعي، وإن اختيار أعمال الكاتب قاسم توفيق تمثل قيمة إبداعية مهمة من وجهة نظر نقاد كبار.



وأشار إلى أن الروائي قاسم توفيق، يعد من أبرز القامات الروائية العربية وهو معروف بعمقه، وحضوره الأدبي والعربي والعالمي، كان صدر له أكثر من 20 كتابا بين الرواية والمجموعات القصصية، وهو حاصل على جائزة كتارا العالمية التي تعد من أرفع الحوائز في السرد في منطقتنا العربية، وتناولت روايات الكاتب عدد من الدراسات الأكاديمية في أطروحات الماجستير والدكتوارة.



وبين أن وزارة الثقافة، ومراعاة للسياق الثقافي والاجتماعي، فقد قامت بسحب الرواية، وهي لا تمارس دور الوصاية على القراء الذين تتوافر لهم مصادر متعددة للحصول على المعرفة الثقافية باختلاف أشكالها ووسائلها، مقدرين روح النقد والحوار الذي جرى حول الرواية والذي ينطلق من حرص، ومعبرين عن اعتزازنا برضى الجمهور الذي حازت عليه إصدارات برنامج مكتبة الأسرة والتي بلغت 49 عنوانا.



وأضاف أن الوزارة بصدد إعادة تقييم الرواية للوقوف على المسوغات النقدية التي وجهت لها.

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