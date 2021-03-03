توضيح حول سعر فحص كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال مدير مديرية تراخيص المهن في وزارة الصحة ناصر الخشمان، الأربعاء، إن مراجعة أسعار فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد موضوعة على جدول أعمال لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة الأحد المقبل.وأوضح خشمان، لـ"المملكة"، أن تسعيرة فحص "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي تُجرى داخل المركبات ويستغرق ظهور نتائجها من 4 إلى 6 ساعات، هي 25 دينارا وفق تسعيرة وزارة الصحة.وأضاف الخشمان، أنه توجد 3 أنواع لفحص كورونا، مشيرا إلى أن 70 دينارا هي تسعيرة الفحص الذي يستغرق ظهور نتائجه 20 دقيقة، و 45 دينارا تسعيرة الفحص الذي تظهر نتائجه في ساعة ونصف.ولفت النظر إلى أن تسعيرة الفحص الذي تستغرق ظهور نتائجه من 4 إلى 6 ساعات، ويتم على الحدود، 28 دينارا.وأضاف الخشمان، أن قسم الرقابة في مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة معني في الرقابة على تسعيرة الفحوص، ويستقبل الشكاوى في أي وقت.