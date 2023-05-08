توضيح حول صرف رواتب الموظفين الشهر الحالي والقادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع ان صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن شهر ايار الحالي سيكون في موعده المعتاد .
ونفى المصدر ان يكون هناك تقديم في موعد صرف الرواتب لهذا الشهر بسبب صرفه الشهر الماضي قبل موعده بالتزامن مع عيد الفطر الذي صادف تاريخه 21 نيسان .
كما اكد المصدر ان صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران القادم سيكون في موعده ايضا ، خاصة انه قد اعلن ان موعد عيد الاضحى فلكيًا يوم الأربعاء 28 حزيران 2023م ،حيث سيكون هناك فرصة كافية للموظفين لشراء مستلزمات العيد .
وكانت جرت العادة أن تقوم الحكومة بصرف رواتب الموظفين قبل موعدها المحدد لتمكين المواطنين من قضاء حوائجهم وشراء مستلزامتهم وخاصة في عيدي الفطر والأضحى.
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