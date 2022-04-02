توضيح حول صرف قسائم شرائية بقيمة 30 دينار للأسر العفيفة بداية رمضان

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور أنه سيتم صرف القسائم الشرائية للأسر العفيفة من خلال مديريات التنمية في المحافظات.

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وقال الضمور لـ"الوكيل الإخباري"، إن قيمة كل قسيمة من 66 ألف قسيمة ستكون 30 دينار، وستصرف من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالاعتماد على قواعد بيانات الأسر المتوفرة لدى مديريات التنمية.

وأضاف أنه لا داع للتسجيل أو التقدم بطلبات للاستفادة من القسائم، مؤكدا أن الصرف سيكون بداية شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه سيتم مراعاة عدم ازدواجية الاستفادة من حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وصندوق المعونة وذلك لتشمل أكبر عدد من الأسر.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح كشف في تصريحات سابقة عن خطة لتوزيع قسائم غذائية على الأسر العفيفة والفقيرة في كافة أنحاء المملكة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

