الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
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توضيح حول صورة مدير مستشفيات البشير بلباس عسكري

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الثلاثاء، 16-03-2021 09:33 م

توضيح حول صورة مدير مستشفيات البشير بلباس عسكري

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الوكيل الاخباري - قال مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "اكيد" إن حسابات مشتركين على مواقع التَّواصل الاجتماعي، تناقلت صورة لمدير إحدى المستشفيات الحكومية وهو يجلس في أحد المكاتب ويرتدي لباسًا خاصًا بالقوات المسلّحة الأردنيّة - الجيش العربي، لافتاً إلى أنه تحقّق من الأمر وتبيّن أنَّ الصورة قديمة ونُشِرَت في بدايات العام الماضي 2020، وتحديدًا في شهر آذار.
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وقال مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، إنَّ هذه الصُّورة كانت في أوّل يوم للحظر الشَّامل الذي فرضته الأردن مع نهاية شهر آذار من العام الماضي 2020، بسبب بدء انتشار جائحة "كورونا" في الأردن.

وأوضح أنَّ عمله في ذلك اليوم كان محدّداً في المركز الوطني للطِّب الشرعي، وتحديداً في المشرحة الطِّبية، وتمّ التقاط الصورة له في المكتب، متسائلاً عن سبب نشرها في هذا التوقيت الذي يشهد وضعًا وبائيًا متغيرًا، وأحداث تستحقّ أن نبتعد عن مثل هذه الرِّوايات.

 




 

 


 

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