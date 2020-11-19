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الخميس، 19-11-2020 09:21 م

توضيح حول طلب وزير الصحة أسماء لتطعيمهم في لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - أوضح أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة د. وائل الهياجنة ، ردا على ما ورد في وسائل الإعلام وتداولهم لتعميم حول إيعاز وزير الصحة بطلب أسماء لتطعيمهم ب " لقاح كورونا " للفئات ذات الخطورة العالية وعلى رأسها الكوادر العاملة في جميع القطاعات الطبية ، والمتضمن حصر أسماء الراغبين بالحصول على لقاح كورونا ، هو بمثابة تحضير مسبق ومبكر لمعرفة من يمكن تطعيمهم بلقاحات كوفيد التي تتوقع وزارة الصحة إستلامها مع بداية السنة الجديدة في حال تسجيلها وثبوت مأمونيتها وفاعليتها.
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وقال الهياجنة في تصريحه اليوم أن هذه اللقاحات تم التفاهم عليها مع مؤسسات عالمية تتطلب التحضير المسبق والتعاقد لضمان الحصول عليها.

وأوضح أن ما تقصده الوثيقة لقاح وليس مطعوم والمستهدف منه الكوادر الصحية وليس المواطنين .

وقال أن أي ترتيبات متصلة باللقاح وإعطائه للمواطنين لم يبحث للآن وسيصار في حال بحثه وإقرار آليات إعطائه إشهار الأمر بكل تفاصيله.

 




 

 


 

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