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توضيح حول كلمة رئيس الجامعة الأردنية بخصوص معركة الكرامة

الثلاثاء، 23-03-2021 10:43 م

توضيح حول كلمة رئيس الجامعة الأردنية بخصوص معركة الكرامة

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الوكيل الاخباري - قالت الجامعة الأردنية في بيان لها، إن مقطع فيديو متداول لرئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة، جرى إجتزاؤه من كلمة ألقاها أثناء إحياء الجامعة لذكرى معركة الكرامة.
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وتاليا نص بيان الجامعة:

تحدث رئيس الجامعة عن أسماء الشهداء المحفوره في صرح الكرامة الموجود داخل الجامعة، وقال في كلمته، هذه الأسماء التي تقاتل
و استشهدت بين مقامات حملة الأولين من الفتح الاسلامي، و هذه مقاماتهم كانت تقاتل معهم في مناطق الغور التي كانت مسرحا لمعركة الكرامة التي ذكرها الله ” غلبت الروم في أدنى الأرض”.

هنا قصد رئيس الجامعة مناطق الغور عندما ذكر الآية الكريمة وتعلمون أن مناطق الغور هي أخفض بقعة في الأرض، ولم يقصد معركة الكرامة لكن من اجتزاء الفيديو كان متسرعا ولم يدرك المقصود من كلمة رئيس الجامعة.

أما موضوع الشهداء، فقد ذكر قائمة الشهداء بشكل عام وذكر أنه شاهد أسماء أقرباء له ضمن القائمة.

 




 

 


 

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