توضيح حول ما تم تداوله عن تسهيلات للمتقاعدين العسكريين لشراء سيارات

الوكيل الاخباري - أكدت مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الثلاثاء، أن ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام المؤسسة بتقديم تسهيلات للمتقاعدين لشراء سيارات عن طريقها أو بالشراكة مع أي جهات أخرى، عارٍ عن الصحة.



وأشارت المؤسسة في بيان إلى أنها بصدد الإعداد لتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة الأسرة الواحدة لخدمات النقل والتوصيل والاصطفاف تطبيق (SEEK)، التي ستمكن المتقاعدين الراغبين بتشغيل مركباتهم الخاصة بهم من خلالها.



وأضافت، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل حال اكتمالها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة المعنية بخدمات النقل وفقاً لأحكام القانون.



ولفت البيان إلى أن المؤسسة تحتفظ بحقها بالرجوع قانونياً على من أطلق هذه الشائعات، علماً أن المؤسسة وفق قانونها الخاص ليست لها أي ارتباطات مع أي جهة أخرى كما تم تداوله.

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