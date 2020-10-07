الأربعاء 07-10-2020
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الأربعاء، 07-10-2020 07:56 م

توضيح حول مطاعيم الطلاب بالمدارس الاردنية

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الوكيل الاخباري - قالت مديرة الصحة المدرسية في وزارة الصحة، الدكتورة سمر بطارسة، إن الدفعة الثانية من مطاعيم الدفتيريا والكزاز والشلل التي تعطى لطلبة الصف الأول، من الممكن إعطاؤها للطلبة من قبل الكوادر الصحية في الفصل الدراسي الثاني.
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وأضافت الدكتورة بطارسة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك موعد محدد لإعطاء تلك المطاعيم، مشيرة إلى أنه يمكن إعطاؤها للطلاب في أي وقت خلال العام الدراسي، خاصة أن المطعوم وقائي.

وأكدت بطارسة في السياق توفر المطاعيم، مبينة أنها ستعطى لهم في الوقت الذي يعودون فيه إلى المدارس.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء بتقديم الخدمات الصحية للطلبة، والتي تشمل الكشف الطبي الشامل وفحص الفم والأسنان وإعطاء المطاعيم بحسب البرنامج الوطني للتطعيم وبالتنسيق مع الإدارات المدرسية، مع عودة الطلبة لمدارسهم.

 




 

 


 

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