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الأحد، 06-11-2022 07:40 م

توضيح حول مقترح تقديم التوجيهي على عامين بالاردن

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اكد مدير إدارة الامتحانات، في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أنه تم تشكيل لجنة منذ عدة اشهر، قدمت مقترحات لتحسين وتطوير شهادة الثانوية العامة، وهي الأن قيد البحث، وسترى النور قريبا.

وبين في تصريحات صحفية أن المقترح يتحدث عن تقديم الامتحان على مرحلتين (عامين)، مرحلة الصف الأول الثانوي ومرحلة في الصف الثاني ثانوي" وفق كنانة.

ودعا المتقدمين لامتحان الدورة التكميلية لمضاعفة جهودهم، خاصة الطلبة الذين لم يكملوا متطلبات النجاح في الدورات السابقة، مؤكدا أن جميع الأسئلة في الامتحان ستكون متوازنة، وتراعي الفروق الفردية للطلبة.

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