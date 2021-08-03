توضيح حول موجة كورونا الثالثة في الاردن

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، أن وزارة الصحة تملك خطة للتعامل مع أي موجة كورونا قادمة، مؤكدا أن الموجة الثالثة بدأت في ظلّ ارتفاع أعداد الاصابات ونسبة الفحوصات الايجابية.وقال في تصريحات صحفية إن المؤشرات تدل على أن الموجة الحالية ستكون أخفّ من الموجات السابقة، نظرا لوجود نسبة جيدة من الأشخاص الذين تلقّوا التطعيم، معبّرا عن أمله من كافة المواطنين التوجه لمراكز التطعيم لأخذ اللقاحات وحماية أنفسهم والآخرين، حيث لا يوجد حلّ لمواجهة جائحة كورونا إلا بالمطعوم.