توضيح حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكدت مصادر تربوية أن نتائج الثانوية العامة في الأردن ستكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور مع بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم محمد خير أبو قديس عند الساعة العاشرة صباحا يوم الاثنين القادم .واوضحت المصادر أن ذلك لن يتم قبل حلول الساعة العاشرة بتوقيت عمان.ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس، عند الساعة 10:00 من صباح الاثنين مؤتمرًا صحافيًّا في مركز الوزارة لإعلان نسب النجاح وأسماء الأوائل في امتحان شهادة الدِّراسة الثانويَّة العامَّة 2021.