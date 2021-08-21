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السبت، 21-08-2021 11:42 ص

توضيح حول موعد تقديم طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر

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الوكيل الاخباري- وجه الإعلامي والقانوني موسى الصبيحي نصائح مهمة بخصوص موعد تقديم طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر.اضافة اعلان


وقال الصبيحي إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تخصص راتب التقاعد المبكر بناءً على طلب المؤمّن عليه المستكمل لشروطه.

وأضاف: "للمؤمّن عليه الراغب بالحصول على راتب التقاعد المبكر والمستوفي لشروطه والذي انتهت خدمته أو أوقف اشتراكه الاختياري بالضمان أن يتقدّم إلى المؤسسة بطلب تخصيص هذا الراتب من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، أو إيقاف اشتراكه الاختياري حيث يكون مستحقاً للراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدّم فيه طلب تخصيصه للمؤسسة".

وتابع الصبيحي:"لا يُخصص راتب التقاعد المبكر بأثر رجعي حتى لو كان المؤمّن عليه مستوفياً لشروطه، فلو كنتَ مُستكملاً لشروط التقاعد المبكر قبل سنتين مثلاً وتقدمت خلال الشهر الحالي بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر فتكون مستحقاً للراتب اعتباراً من بداية الشهر الحالي وليس بأثر رجعي عن السنتين الماضيتين".

 




 

 


 

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