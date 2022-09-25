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توضيح حول موعد صدور نتائج القبول الموحد

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الأحد، 25-09-2022 08:34 م

توضيح حول موعد صدور نتائج القبول الموحد

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الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة تعمل ليلا ونهارا للإعلان عن نتائج القبول الموحد قبيل الموعد المحدد مسبقا وهو؛ الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول.

وأضاف الدبعي، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري القيام بعمليات التدقيق النهائية، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتحديد موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد نهاية الأسبوع.

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