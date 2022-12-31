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السبت، 31-12-2022 04:37 م

توضيح حول موعد عودة عمل تيك توك في الأردن

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري ان الحكومة لم تتخذ قرارا بعد حول موعد عودة عمل تيك توك للتواصل الاجتماعي في الأردن . 

وفي وقت سابق أعلنَت وحدة الجرائم الالكترونية أنّ الوحدة وفرق الجرائم الإلكترونية تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيما يتعلّق بخطاب الكراهية والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.
 
وأوضحت في بيانٍ أنّ الأجهزة المختصة ستحيل أيّ شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء.

وقال أنّ منصّة "تيك توك" لم تتعاملْ مع إساءة استخدام المنصّة من قبل مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل وفي ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين، وبالتالي فقد تمّ إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتاً.

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