توضيح صادر عن ديوان الخدمة المدنية لغايات ملء شواغر

الوكيل الاخباري -

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يبداً ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومؤتة اعتباراً من يوم غد الاربعاء عقد الامتحانات التنافسية الالكترونية لغايات ملء شواغر المستشفيات الميدانية في أقاليم المملكة وسط اجراءات وقائية لمنع انتشار كورونا.ويبلغ عدد الشواغر 2103 على التخصصات الطبية والصحية، والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل، وتشمل وظيفة (طبيب، ممرض قانوني، ممرض مشارك). وحول الاستعدادات التي قام بها ديوان الخدمة المدنية لعقد هذه الامتحانات في ظل انتشار الوباء، قالت أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي، إن الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتشار الوباء يتصدر أولوية هذه الاستعدادات، وإن مفهوم الكفايات والجدارة لن يغيب عن عملية اختيار وتعيين الموظفين في القطاع العام رغم الظروف الاستثنائية الحالية خاصة للقطاع الصحي.واضافت ان الامتحانات التنافسية للمرشحين البالغ عددهم 3804 ستعقد في قاعات حرم جامعتي مؤتة في اقليم الجنوب والعلوم والتكنولوجيا في اقليم الشمال ومبنى ديوان الخدمة المدنية في اقليم الوسط.واوضحت البلبيسي ان القاعات مزودة بأجهزة تعقيم وتتيح مسافة أمان كافية بين المرشحين، كما سيتم عقد الامتحانات على مدار ثلاثة أيام وضمن جلسات تتباعد زمنيا في نفس اليوم لضمان تعقيم القاعات ومحتوياتها خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلسات، إضافة لإجراء فحص طبي للكوادر البشرية العاملة على تنفيذ هذه الامتحانات، كما قام الديوان وتزامناً مع نشر اسماء المدعوين للامتحانات التنافسية لمرشحي وزارة الصحة بإنشاء نافذه استعلام الكترونية تمكن المستخدم بعد ادخال رقمه الوطني من معرفة موعد ومكان الامتحان، وتخصيص خط ساخن الى جانب ضباط الارتباط في مركز الاتصال الوطني على الرقم 5008080 يمكن المرشحين من الاستعلام عن اي اجراء او معلومة مباشرة، دون الحاجة للاتصال بمقسم الديوان او مديرياته.وعن اجراءات التعامل مع المرشحين المصابين بفيروس كورونا، بينت البلبيسي، أن الديوان قام ولغايات ضمان عدم انتقال العدوى بين المرشحين وبالاعتماد على بيانات وزارة الصحة بحصر المرشحين المصابين ليتم التعامل مع الحالات وفقا لتعليمات وزارة الصحة (البرتوكول الصحي المعتمد) من حيث تاريخ ظهور نتيجة الفحص الطبي (الايجابية)، مشيرة الى انه تم تخصيص قاعات معزولة للمرشحين الذين انهوا فترة الحجر الصحي قبل ايام قليلة وضمن ظروف احترازية مشددة تجنباً لاختلاطهم مع باقي المرشحين، مع الحفاظ على الاحقية التنافسية للمرشحين المصابين الذين لم ينهوا فترة الحجر الصحي ولن يتمكنوا من الحضور للامتحان وقد تم التواصل معهم من قبل المعنيين في الديوان لهذه الغاية.