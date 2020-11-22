الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 03:01 م

توضيح صادر عن ديوان الخدمة حول الإعلان عن وظائف

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، اليوم الأحد، عن شاغر لـ 800 ممرض قانوني مطلوب، وسيتم عقد المقابلات الاثنين وقد قمنا بإرسال رسائل لهم على هواتفهم، والإعلان بالصحف بالتنسيق مع وزارة الصحة وعلى موقع الديوان.

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وأضاف الناصر في تصريحات صحفية، أنه "وفق التوجيهات الملكية بتشغيل 3 مستشفيات ميدانية للتعامل مع فيروس كورونا في الشمال والوسط والجنوب، تم احتساب الكوادر المطلوبة من قبل وزارة الصحة وتحددت الأعداد ب 2130 شاغر".


"الآن الإجراءات التي نعمل عليها هي استكمال العمليات اللازمة خلال الفترة الماضية لترشيح 229 طبيب من أصل 500 طبيب مطلوب، وأيضا هنالك 1100 ممرض أي 1600 طبيب وممرض "، وفق الناصر.


وتابع: "بالنسبة للمقابلات ننهي الأحد إجراءات مقابلات لـ 305 مرشح دبلوم تمريض مشارك ونحاول جاهدين أن نرفع المرشحين بشكل نهائي لوزارة الصحة اليوم".


 




 

 


 

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