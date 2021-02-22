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الإثنين، 22-02-2021 11:35 م

توضيح صادر عن وزارة المياه

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 الوكيل الاخباري -أكّد وزير المياه والريّ الدكتور معتصم سعيدان أن الوزارة ومنذ ورود شكاوى من مواطنين حول تغيّر لون مياه سدّ الوالة، قامت ومن خلال مختبراتها بفحص عيّنات من مياه بحيرة الوالة، ومياه السيل ما قبل المحطّة، والمياه المعالجة في المحطّة، والمياه الداكنة في جسر رميل.
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وبيّن سعيدان في تصريح صحفي مساء اليوم أنّ النتائج الأوليّة للفحوصات أثبتت سلامة العيّنات ومطابقتها للمواصفات، وعدم دخول مياه عادمة من محطّة جنوب عمّان إلى بحيرة سدّ الوالة.

وأضاف أنّه ولمزيد من التأكّد من سلامة المياه فقد تمّ التنسيق مع وزارة البيئة التي أرسلت عيّنات إضافيّة من جميع المواقع المذكورة أعلاه إلى الجمعيّة العلميّة الملكيّة لفحصها، وأنّ النتائج ستظهر خلال أيّام، وسيتمّ الإعلان عنها فور صدورها.

وأكّد سعيدان أنّ الوزارة أشارت إلى أنّ منطقة المحطّة والسدّ هما بؤرتان ساخنتان خلال المنخفض الجوّي الأخير، موضحاً أنّ ذلك الإجراء جاء للتأكيد على أهميّة الأمر، واتخاذ الإجراءات الاحترازيّة المناسبة في مثل هذه الأحوال الجويّة.

 




 

 


 

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