توضيح للمواطنين من مديرية الأمن العام

الوكيل الاخباري -

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استكمالاً للمبادرة الابتكارية التي أطلقتها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام, واصلت محطات الترخيص المتنقلة تقديم خدمات الترخيص في المناطق البعيدة عن أقسام الترخيص الرئيسية في جولة شملت في هذا الاسبوع مناطق الكوره وذيبان والبادية الشماليه والحسا .وتمتاز هذه المحطات بتقديمها خدمات الترخيص الشاملة ومن أبرزها تجديد ترخيص المركبات ونقل ورهن المركبة بالإضافة لإصدار بدل تالف لكافة أنواع الرخص وإصدار الوكالات العدلية وغيرها من الخدمات بكل سهولة ويسر وبأقصر وقت ممكن .ويشار إلى أن مديرية الأمن العام قد استحدثت محطات الترخيص المتنقل بهدف توسيع إطار خدماتها والوصول للمواطنين في الأماكن النائية لتوفير الوقت والجهد عليهم.