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الثلاثاء، 16-03-2021 12:31 م

توضيح من الأمن العام حول المشاركين بالتجمعات أثناء الحظر

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم ‏مديرية الأمن العام‏ ‏انه جرى التعامل يوم أمس مع عدد من التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع، والمؤثرة على صحة المواطنين وتسهم في نشر الوباء ‏وفي عدة مواقع من محافظات المملكة.

ولفت إلى أنه وقبل الساعة السابعة من مساء يوم أمس وقبيل بدء ‏الحظر الجزئي تم التنبيه على المشاركين في تلك الوقفات والتجمعات بضرورة التزام القانون وفض تلك التجمعات حفاظاً على الصحة العامة وتنفيذاً لأوامر الدفاع.

‏وأكد الناطق الإعلامي أن عدداً كبيراً من المشاركين في تلك الفعاليات امتثلوا لتنبيهات وتحذيرات رجال الأمن العام وغادروا التجمعات فيما أصر عدد آخر على البقاء، رغم عديد التحذيرات التي وجهت إليهم، الأمر الذي اضطر رجال الأمن إلى إنفاذ القانون بالقوة المناسبة لفض التجمعات المخالفة للقانون والتي تعرض صحة وسلامة المجتمع لخطر نشر العدوى بشكل كبير.

‏وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه جرى ضبط عدد من الأشخاص في عدة مواقع ممن أصروا على التجمع وقاوموا رجال الأمن ورفضوا المغادرة والالتزام بالقانون من بينهم أشخاص من جنسيات عربية شاركوا بهذه التجمعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعاً.

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وبين أنه تم إصابة عدد من رجال الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم، وهم قيد العلاج الآن، لافتاً إلى تعرض  عدد من الممتلكات العامة والخاصة لأضرار مادية وتخريب متعمد .

‏‏وتدعو مديرية الأمن العام كافة الأخوة المواطنين وفي ظل الوضع الوبائي الخطير الذي تعيشه المملكة ‏التزام القانون والمساهمة في الحد من انتشار الوباء والابتعاد عن التجمعات والالتزام بما يصدر من تعليمات وأوامر للدفاع والتقيد بها.


 




 

 


 

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