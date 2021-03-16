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الثلاثاء، 16-03-2021 10:06 م

توضيح من الامانة حول قائمة تعيينات أقارب يوسف الشواربة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة حول القائمة المتداولة بأسماء موظفين معينين من عائلة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان التعيين في أمانة عمان ومنذ عام 2012 يتم من خلال ديوان الخدمة المدنية فقط
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واكد لموقع الوكيل الاخباري : " انهم زملائي في أمانة عمان الكبرى واعرفهم منذ سنوات طويلة قبل تعيين الدكتور يوسف الشواربة أميناً لعمان والتعيين في أمانة عمان عن طريق ديوان الخدمة المدنية" .

وقال إنهم تدرجوا بالوظيفة مثل العديد من موظفي الأمانة.

 مستغربا في مثل هذه الظروف نشر مثل هذه الشائعات التي لا صحة لها وما هي الدوافع الخفية من ورائها. 

 




 

 


 

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