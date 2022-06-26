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الأحد، 26-06-2022 07:04 م

توضيح من البنك المركزي حول فوائد القروض

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الوكيل الاخباري - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن البنوك تقوم بتخيير العميل عند التوقيع على القروض ما بين الفوائد الثابتة طوال مدة سداد القرض أو المتغيرة، بحيث يستفيد من انخفاض وارتفاع الفائدة.

وأضاف شركس، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد لمناقشة الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، أنه خلال جائحة كورونا انخفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة، مشيرا إلى أن البنك المركزي طلب تأجيل زيادة الأقساط على المقترضين بعد 6 اشهر أو لنهاية فترة سداد القرض.

وتوقع شركس انخفاض التضخم الى دون الــ 3% العام القادم.

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