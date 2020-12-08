توضيح من التربية بشأن الامتحان التكميلي

الوكيل الإخباري - أوضح وزير التربية تفاصيل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية للتعامل مع الطلبة المصابين بفيروس كورونا ، خلال الامتحان التكميلي للثانوية العامة.



وبين النعيمي في تصريح صحفي، انه لن يسمح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا ولم ينهي فترة العزل المقررة بالبروتوكول الصحي بالتواجد في قاعة الامتحانات وهذا الامر ينطبق أيضا على القائمين على عملية سير الامتحان من مراقبين ومشرفين.

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وبين النعيمي ان فترة العزل 13 يوما لمن كانت عليه اعراض و10 أيام لمن ليس عليه اعراض، وسيتم اعتماد قاعدة بيانات وزارة الصحة حول ذلك.



وأشار الى ان الطلاب المصابين الذين انهوا فترة العزل سيقدمون الامتحان في قاعات خاصة.



وبين ان هؤلاء الطلاب الذين انهوا فترة العزل ليسوا بحاجة الى اجراء فحص جديد لفيروس كورونا قبل تقديم الامتحان.



ودعا النعيمي الطلبة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع إصابتهم بالفيروس ، كالابتعاد عن التجمعات وغيرها لكي لا يفوتهم الامتحان.



وبين انه في حال كانت اعداد الطلبة المصابين فان الوزارة قد تدرس عقد دورة تكميلية ثانية ، والا فان على هؤلاء الانتظار حتى الدورة الصيفية القادمة ، وسيتم تدوير الرسوم لهم.



وأشار الى نمط الامتحان مشابه لامتحان الدورة الصيفية الماضية ، والفارق البسيط هو توحيد عدد الأسئلة الى 50 سؤال.



ودعا النعيمي أولياء الأمور الى عدم مرافقة أبنائهم الى قاعات الامتحانات مبينا ان الامن سيشدد لمنع أي تجمعات للاهالي امام القاعات.



