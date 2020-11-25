توضيح من التربية بشأن تصريحات مغلوطة للنعيمي

الوكيل الإخباري- نشر أحد المواقع الالكترونية خبرا تحت عنوان ( وزير التربية يتوعد الأمهات بالحزم ويلقي اللوم عليهن و 38% من الطلاب لا يدخلون درسك ) ...

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تستغرب وزارة التربية والتعليم هذا الخبر والذي هو عارٍ عن الصحة تمامًا وهو بعيد عن المصداقية والمهنية التي يتمتع إعلاميونا وصحفيونا والذين تحرص الوزارة على أن تكون علاقتها معهم أساسها الاحترام والمصداقية والمصارحة ولم تجد من الأخوة الإعلاميين والصحفيين إلا كل تعاون.



وتؤكد الوزارة أنه لم يصدر ولا يمكن أن يصدر عن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أي تهديد كما ادعى الموقع لأي وسيلة إعلامية كانت.



وحول نسبة الطلاب الذين لم يدخلوا منصة درسك فإن ما صرح به الوزير هو أن 88.5% من الطلبة قد دخلوا وسجلوا على منصة درسك من ٩/١٣ إلى ١٠/١٣ وأن 62% منهم قد دخلوا بشكل يومي بدون أي انقطاع وهذا لا يعني أن النسبة الأخرى وهي 38% لم يدخلوا للمنصة وإنما كانوا يدخلون بمعدل أربعة أو ثلاثة أيام في الأسبوع.



الوزارة ستلاحق ناشر هذا الخبر قانونيا وقد باشرت بالاجراءات القانونية بهذا الصدد.



