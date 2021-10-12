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الثلاثاء، 12-10-2021 02:59 م

توضيح من التربية بشأن علامة الاختبار التشخيصي

المدارس


الوكيل الاخباري - قال مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إن الاختبارات التشخيصية التي ستجريها الوزارة لطلبة المدارس الحكومية تستهدف الكشف عن أثر خطة الفاقد التعليمي والتعليم عن بعد للطلبة في مادتي الرياضيات واللغة العربية.

واكد ان الاختبارات ستعقد الشهر المقبل، وسيتم تدريب معلمي المواد على اجراء الاختبارات التشخيصية وطريقة تحليل النتائج تمهيدا لوضع الخطة العلاجية للطلبة، مؤكدا أن علامة الطالب في الاختبار التشخيصي لن تحتسب في المعدل.

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