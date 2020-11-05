الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 02:59 م

توضيح من التربية حول التعلم خلال فترة الحظر الشامل

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان، إن التعليم عن بعد ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، اللذين يتبعان عطلة الانتخابات النيابية الثلاثاء المقبل، مستمر لطلبة المدارس عبر منصة "درسك" التفاعلية والتلفزيون الأردني.

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وأضاف القرعان في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن "أيام الحظر لا تعتبر عطلة رسمية"، موضحا أن "المعلمين سيعملون على تدريس طلاب المدارس عن بُعد إلكترونيا من منازلهم، دون الحاجة إلى التوجه للمدارس لتقديم الحصص الصفية.


وأوضح القرعان أن "الاستمرار في عملية التعلم عن بعد تأتي للتأكيد على ما نص عليه ديوان التشريع والرأي في تفسير القوانين حول العمل في أيام الحظر الشامل، وأنه لا ينطبق عليه مفهوم العطلة الرسمية".

 


 




 

 


 

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