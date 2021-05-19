توضيح من التربية حول تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس

الوكيل الاخباري -

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اكدت وزارة التربية والتعليم ان تسجيل الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين في الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2021/2022 سيكون إلكترونياً عبر المنصة eservices.moe.gov.joوذلك إبتداء من صباح يوم الاثنين 24/5/2021 ولغاية مساء الخميس 1/7/2021 .أما بالنسبة للتسجيل في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية فسيكون في المدارس مباشرة مع ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية.وأكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن الوزارة قد عممت كتاباً هذا اليوم على مديريات التربية يتضمن آلية التسجيل وأرقام هواتف اللجنة الفنية للتواصل معها في حال وجود استفسارات لدى أولياء أمور الطلبة تخص عملية التسجيل الإلكتروني.