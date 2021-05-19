الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار حكومي بشأن اسعار السكر والزيت

الاحتلال يضع حواجز اسمنتية وسواتر ترابية شمال البيرة

التربية : الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين تحقق نجاحاً لافتاً

بلدية إربد تحيل 3 قضايا بشبهة فساد للمدعي العام

غارات الاحتلال دمرت 3 مساجد في غزة

توضيح من التربية حول تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس

استشهاد مواطن فلسطيني شمال قطاع غزة

وزارة الطاقة : بنزين اوكتان 95 متوفر ولدينا احتياطي مدتها شهران

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

رد قاسٍ من القسام للاحتلال لاستشهاد المدنيين

الأربعاء، 19-05-2021 03:51 م

توضيح من التربية حول تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس

ffff


 الوكيل الاخباري - اكدت وزارة التربية والتعليم ان تسجيل الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين في الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2021/2022 سيكون إلكترونياً عبر المنصة eservices.moe.gov.jo
اضافة اعلان
وذلك إبتداء من صباح يوم الاثنين 24/5/2021 ولغاية مساء الخميس 1/7/2021 .

أما بالنسبة للتسجيل في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية فسيكون في المدارس مباشرة مع ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية. 

وأكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن الوزارة قد عممت كتاباً هذا اليوم على مديريات التربية يتضمن آلية التسجيل وأرقام هواتف اللجنة الفنية للتواصل معها في حال وجود استفسارات لدى أولياء أمور الطلبة تخص عملية التسجيل الإلكتروني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520214145514386582461

قرار حكومي بشأن اسعار السكر والزيت

وزارة التربية والتعليم

التربية : الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين تحقق نجاحاً لافتاً

fff

بلدية إربد تحيل 3 قضايا بشبهة فساد للمدعي العام

اسعار-المحروقات-سعر-البنزين-اسعار-المشتقات-النفطية-والسولار-990x556

وزارة الطاقة : بنزين اوكتان 95 متوفر ولدينا احتياطي مدتها شهران

be9e9c7a8ed4d06e3d46ace5c34dc7b1

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

مندوب

تكريم شرطي سير ضبط سالب بنك في عمان

أخبار متعلقة
تربية

التربية : لم يُتخذ قرار بعد بشأن العودة إلى المدارس

4202113142021537406357

وزارة الصحة: عودة التعليم في المدارس والجامعات وجاهيا قريبا

420212216531838020918

الضمان: 770 مدرسة ملتزمة بتقديم خصم مقداره 15 بالمئة

وزارة التربية والتعليم

شروط وتفصيلات لقبول الطلبة في المدارس الحكومية وتغييرات هامة على نظام التسجيل

وزارة التربية والتعليم

تلقي جرعتين من لقاح كورونا شرط لمراقبة وتصحيح 'التوجيهي'

2202126205839889903517

الحكومة توضح حول عودة المدارس