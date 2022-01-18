توضيح من التعليم العالي بشأن موعد اعلان المنح والقروض الداخلية

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، عن موعد إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية والإستفادة من الحالات الإنسانية.

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وبيّن الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" أن النتائج من المقرر أن تُعلن في الاسبوع الأول من شباط المقبل على أبعد تقدير.