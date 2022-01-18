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الثلاثاء، 18-01-2022 12:49 م

توضيح من التعليم العالي بشأن موعد اعلان المنح والقروض الداخلية

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الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، عن موعد إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية والإستفادة من الحالات الإنسانية.

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وبيّن الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" أن النتائج من المقرر أن تُعلن في الاسبوع الأول من شباط المقبل على أبعد تقدير.


وقال إنه وصل عدد الاعتراضات المقدمة على النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والبعثات والقروض الداخلية التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2021 / 2022 (8876 ) اعتراضا.

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