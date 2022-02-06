توضيح من التعليم العالي حول موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

الوكيل الإخباري -

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أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، على أنه لا تغيير "حتى الآن" على موعد بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022 .وأشار الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنه سيبقى العمل (بأمر الدفاع 35) الخاص بالزام الطلاب والهيئة التدريسية تلقي الجرعتين من لقاح كورونا لدخول الحرم الجامعي قائما كما هو، ما لم يصدر أمر دفاع جديد، حول الزامية تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، خاصة مع ارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس في الأردن خلال الموجة الرابعة التي تمر بها المملكة.وأوضح أن بدء التدريس في الجامعات الرسمية سيكون في 27 من شباط الحالي، وفي 6 آذار المقبل للجامعات الخاصة.وشدد على أنه لا تغيير حتى الآن على التقويم الجامعي الموحد للفصل الدراسي الثاني.