توضيح من الجمعية الفلكية الأردنية حول بداية شهر رمضان في المملكة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

قالت الجمعية الفلكية الاردنية، إن الكادر المتخصص بالحسابات الفلكية في الجمعية قام بعمل الحسابات الخاصة بهلال شهر رمضان المبارك لمدينة عمّان وضواحيها، وجاءت النتائج إن الاقتران المركزي (المحاق) يحدث في الساعة 9:24 من صباح الجمعة 1 نيسان عام 2022م، ويغرب القمر الساعة 7:11 من مساء نفس اليوم، أي بعد غروب الشمس بـ16 دقيقة.واضافت الجمعية، وفقا لما رصده "الوكيل الإخباري" أنه حسب المعايير القياسية لحسابات احتمالية الرؤية (عمر القمر، مكث القمر، الاستطالة، ارتفاع القمر لحظة غروب الشمس، وفرق البعد السمتي، ... إلخ)، ومنها معياري "يالوب" و "عودة"، فإن رؤية الهلال بعد غروب الشمس مساء الجمعة غير ممكنة (بالعين المجردة أو بالتلسكوب) من أي موقع في المملكة، وكذلك فإن رؤية الهلال غير ممكنة مساء الجمعة في المنطقة العربية والإسلامية حسب الحسابات الفلكية ومعايير احتمال الرؤية المعتمدة.واشارت إلى أن وجود القمر (غير المرئي) فوق الأفق بعد غروب الشمس، فإن الدول التي تعتمد على الحسابات الفلكية، يكون بداية شهر رمضان المبارك لديها هو يوم السبت.وأما الدول التي تعتمد الرؤية كشرط لبداية شهر رمضان، فيكون اليوم التالي (السبت) هو متمم شهر شعبان، والأحد هو بداية شهر رمضان المبارك. ويترك الأمر في تحديد ذلك والإعلان الرسمي عن بداية رمضان لدائرة الإفتاء العام.وقالت إنه سوف يقوم الكادر الرصدي للجمعية الفلكية الأردنية بمحاولة تحري هلال شهر رمضان مساء الجمعة 1/4/2022 في ثلاثة مواقع من المملكة، تغطي أقاليم الشمال والوسط والجنوب.