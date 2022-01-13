توضيح من الحكومة حول اقتطاع الضريبة من الرواتب

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن قيام المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال باقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور التي يتقاضاها الموظف أو المستخدم شهريا وتوريدها الى الدائرة لا يعفي الموظفين والمستخدمين ممن تتجاوز دخولهم حد الإعفاءات من تقديم اقرار ضريبة الدخل حيث يلزم المكلف الاعزب الذي يزيد دخله السنوي عن 9 الاف دينار والمتزوج أو المعيل عن 18 ألف دينار بتقديم الإقرار.

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وأشارت الدائرة إلى أن المكلف غير المعيل منحه القانون اضافة للإعفاء الشخصي البالغ 9 ألف دينار اعفاء بواقع الف دينار بدل نفقات متعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد ‏قروض الإسكان ‏والمرابحة.



في حين ان مجموع الإعفاءات التي يستحقها رب الاسرة المعيل عن الدخل المتحقق خلال عام 2021 تبلغ (23) ألف دينار منها اعفاء شخصي بواقع (9) الاف دينار و (9) آلاف دينار بدل إعالة وإعفاء الاسرة مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة يبلغ خمسة آلاف دينار منها ألف دينار للمكلف والف دينار لزوج المكلف وألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ثلاثة اولاد.



‏وأشارت الدائرة أن قانون ضريبة الدخل قد رتب إعفاء خاص لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة ‏في ‏الاسرة بواقع 2000 دينار لكل شخص مهما ‏بلغ ‏عدد الذين تنطبق ‏عليهم الشروط يتم إضافتها ‏للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات ‏العلاج ‏والتعليم ‏والإيجار وفوائد قروض ‏الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون.