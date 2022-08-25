توضيح من السفارة الأردنية بالقاهرة حول المنح الدراسية

الوكيل الإخباري - قالت الملحقية الثقافية في السفارة الأردنية بالقاهرة، الخميس، أن تقديم طلب الدراسة في الجامعات المصرية، يتم بكل سهولة عبر الرابط الإلكتروني الخاص، الذي أعلنته الإدارة المركزية لشؤون الطلبة الوافدين/ وزارة التعليم العالي المصرية، لمنصة "ادرس في مصر" تتوفر من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg

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وأضافت في بيان صحفي أن الرابط يوفر جميع خدمات التسجيل وتحميل الشهادات والوثائق ودفع الرسوم المقررة للتقديم إلكترونيًا، ليتم متابعة الإجراءات وتزويد الطلبة بحالة ونتيجة طلبه من خلال البريد الإلكتروني، دون حاجة الطلبة أو أهاليهم للتوجّه إلى وسيط للحصول على مقعد جامعي أو إتمام عملية التسجيل في الجامعة.



ولفتت عناية الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية إلى أن وزارة التعليم العالي المصرية أعلنت بشكلٍ واضح عن الإجراءات المتبعة لتقديم الطلبات للطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2022/2023.



وأعادت الملحقية الثقافية التأكيد على أن أبوابها مفتوحة و جميع وسائل الاتصال بطاقمها متاحة على مدار الساعة، لتقديم جميع التسهيلات التي يحتاجها الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية، ضمن الأسس والصلاحيات المحددة المناطة بالملحقية من قبل وزارة التعليم العالي الأردنية ونظيرتها المصرية، واستناداً إلى اتفاقيات التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.



و بخصوص ما يتردد كل فترة من توفّر منح دراسية لدى الملحقية الثقافية والسفارة الأردنية في القاهرة، أكدت الملحقية الثقافية بأن المنح الدراسية المقدّمة للطلبة الأردنيين للدراسة في الجامعات المصرية في مستوى درجة البكالوريوس محصورة فقط بوزارة التعليم العالي الأردنية، وضمن أسسٍ و معايير تنافسية وشروطٍ ومدد زمنية معلنة بكل وضوح.



وشددت الملحقية على أن التقدّم للمنح والحصول عليها في الجامعات المصرية لا يتم عبر السفارة الأردنية ولا الملحقية الثقافية، مؤكدةً على عدم توفّر أية منحٍ دراسيةٍ خارج إطار التبادل الثقافي المناط بوزارة التعليم العالي في كل من الأردن ومصر.



وجددت الملحقية الثقافية الدعوة للطلبة الأردنيين الراغبين في الدراسة في الجامعات المصرية وذويهم ضرورة الالتزام بنظام وتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية والمعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بالنسبة للمعدل المطلوب لدراسة التخصصات والجامعات المعترف بها لدى الوزارة، وضمن شروط التقديم والتقييم والمعادلة المعتمدة لدى الجامعات المصرية والمعلنة بوضوح على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.



كما تنوّه الملحقية إلى ضرورة تحقق الطالب مسبقاً من أن الجامعة التي يرغب الالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني ومدرجة على الموقع الإلكتروني للوزارة، والالتزام بفروع الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة والحدود الدنيا لمعدلات القبول فيها وكافة الشروط المحددة للدراسة خارج الأردن. حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities ومعرفة فروع الثانوية المطلوبة والحدود الدنيا لمعدلات القبول في الخارج وباقي شروط المحددة للدراسة في الخارج من خلال الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo.

