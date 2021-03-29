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الإثنين، 29-03-2021 07:14 م

توضيح من السفارة الأمريكية حول فيديو الفلافل

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الوكيل الاخباري  - أوضحت السفارة الأمريكية الاثنين، حول فيديو متداول للسفير الحالي هنري ت. ووستر خلال قيامه بإعداد "الفلافل" دون ارتداء كمامة أو التزام باجراءات الوقاية الصحية وهو ما أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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وأكدت السفارة أن الفيديو يعود للعام 2018.

وقالت السفارة "سمعنا أن فيديو عام 2018 الخاص بنا والذي يُظهر سفيرنا الحالي وهو يقوم بطهي الفلافل ينتشر مرةً أخرى! إنه يجعلنا نرغب بتناول الفلافل وقضاء الوقت مع بعضنا حيث يمكننا التجمع بدون أقنعة أو تباعد إجتماعي".

وأضافت "لكننا سعداء باتباع تدابير الصحة العامة لمواصلة حماية عائلتنا وأصدقائنا وجيراننا ".

 




 

 


 

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