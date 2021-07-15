توضيح من السلطة الفلسطينية حول السفر من فلسطين إلى الأردن

الوكيل الاخباري -

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أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، أن السلطات الأردنية المختصة قررت فتح المنصة الأردنية للتسجيل أمام المواطنين من حملة شهادات التطعيم بدءاً من الاربعاء، وزيادة الاعداد تدريجيا لحين الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.من جهته أكد السفير الفلسطيني أحمد الديك أنه سيتم البدء بالسماح لحملة شهادات المطاعيم الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بالدخول الى اراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من خلال جسر الملك حسين_معبر الكرامة دون اجراء فحص PCR لدى الوصول، شريطة التسجيل على المنصة للحصول على QR code مجاني بدءا من اليوم، وبشكل تدريجي شريطة اجراء فحص ال PCR لدى مراكز الصحة الفلسطينية وبنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من المغادرة.