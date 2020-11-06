الجمعة 06-11-2020
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الجمعة، 06-11-2020 03:45 م

توضيح من الصحة حول أعداد الإصابات بكورونا في الأردن

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن الأردن يمر بالمرحلة الصعبة من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبيدات ،الجمعة، أن كورونا منتشرة داخل الأردن وعلينا الاستعداد لارتفاع الإصابات، حيث تشهد المملكة تزايدا بعدد الإصابات، لكن في الوقت نفسه لا تتضاعف وانما تكون في محيط الـ 5 آلاف اصابة يوميا.

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وأشار إلى أن الفيروس ينتشر بسرعة ما يرفع عدد الإصابات ويسبب الوفيات ويجب التعامل مع هذا الواقع، مؤكدا أن الأردن لديه القدرات في التغلب على جائحة كورونا وتجاوزها بكوادره الطبية وبوعي المواطنين.

وبين أنه تم تجهيز قاعدة بيانات بأعداد الأسرة وأجهزة التنفس وأسرة العناية المشددة، لافتاً إلى أن الأردن من الأقل عالميا بحاجة المرضى لدخول المستشفى وتتراوح بين 5 إلى 6 بالمئة حالياً، ونسبة الإشغال حاليا معقولة.




 




 

 


 

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