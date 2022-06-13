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الإثنين، 13-06-2022 02:26 م

توضيح من الضمان الإجتماعي حول التأمين الصحي

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، أن مشروع التأمين الصحي وصل إلى مراحل متقدمة من المشاورات.

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وبيّن المجالي، عبر مداخلة على شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يُطبّق التأمين الصحي على أرض الواقع العام القادم على أبعد حد.


وأشار إلى أن إقرار التأمين الصحي يحتاج إلى تشاور وتنسيق مع مختلف الجهات ذات الإختصاص، مثل وزارة الصحة والمستشفيات وغيرها. 


وختم المجالي أن هذا التأمين هو استحقاق على المؤسسة لا بد من أن يتم تنفيذه، وهو أساسي ومهم لكل العاملين والمتقاعدين من القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي. 

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