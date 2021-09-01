توضيح من الضمان الاجتماعي حول تخفيض قيمة الاشتراكات

الوكيل الاخباري - قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن المؤسسة سعت في هذا الظرف الاستثنائي إلى إيجاد حالة من التوزان بين مصلحة العامل ورب العمل، وهي مسألة جدلية تحرينا فيها ضمانات العدالة ما أمكن ذلك.



وأعرب الرحاحلة عن استغرابه من الأصوات التي انتقدت تدخل المؤسسة في أدوار غير واقعة ضمن نطاق اختصاصها، وقال هل كان علينا أن نقبل بانهيار سوق العمل ، ثم إن المؤسسة لم تخسر من أموالها على هذه البرامج وكلها سلف مستردة، أما النظر في مدى دستورية قوانين الدفاع فهذا ليس عمل المؤسسة”.



ونفى الرحاحلة أن يكون ثمة تمييز على أساس النوع الاجتماعي في برامج المؤسسة، وقال “نحن نهتم بالمرأة، والمعايير هي على أساس الحاجة وحجم الضرر المترتب على المنشأة بفعل الجائحة”.



وحول التوجه نحو تخفيض قيمة الاشتراكات قال الرحاحلة إن ذلك انبثق عن الدروس المستفادة من الجائحة، وقد تمت هندسة هذا القرار بحيث لا يؤثر على الوضع المالي للمؤسسة، ولا يؤثر على حقوق المشتركين.

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