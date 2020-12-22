توضيح من الضمان الاجتماعي حول موعد صرف المساعدات المالية

الوكيل الاخباري -

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توقع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة بدء استقبال طلبات المواطنين لبرنامج " استدامة " قريبا جدا وذلك بعد اكمال بعض الاجراءات الفنية والتقنية بما فيها صدور البلاغات الحكومية .وكشف الرحاحلة في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء عن وجود شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن البرامج التي اطلقت خلال أزمة فيروس كورونا كانت معنية بحماية العمال والتخفيف عن الشركات والمنشآت.ولفت إلى أن برنامج استدامة الذي اطلق مؤخرا سيدار من قبل مؤسسة الضمان وسيتعامل مع المنشآت غير المصرح لها بالعمل كونها كانت مجبرة على توقف أعمالها بالإضافة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.وقال إن برنامج استدامة الذي اطلقته الحكومة يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.