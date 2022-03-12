توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات

الوكيل الإخباري - بينت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي آلية صرف السلف الشرائية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي للأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، لغايات شراء السلع من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.



وأوضحت المؤسسة أنه سيتم تخصيص مبلغ (100) دينار لمن يقل راتبه عن (300) دينار، ومبلغ (150) دينار لمن يتراوح راتبه بين (300-500) دينار، ومبلغ (200) دينار لمن يزيد راتبه عن ذلك، وذلك لشراء هذه السلع.



وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم تقسيط هذه المبالغ على المتقاعدين على تسعة أشهر ودون ترتيب أية فوائد



واكد المؤسسة على أن السلف الشرائية تشمل الأرملة المستحقة لحصة من راتب زوجها المتوفى.



وسوف تقدم طلبات الاستفادة من هذه السلف من خلال إدارات فروع المؤسسة ومديرياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، وسيتم الحصول مباشرة على كوبونات الشراء عند تقديم الطلب، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2022/3/21 .

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