توضيح من الضمان حول سداد الأفراد لسلفة تعويض الدفعة الواحدة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، أن الديون المُترتبة على الأفراد لصالح الضمان، والتي يجب الإسراع في سدادها لا تشمل سلفة تعويض الدفعة الواحدة، التي تم صرفها للأفراد خلال أزمة فيروس كورونا.

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وقال القضاة، لـ " الوكيل الإخباري" إن سلف تعويض الدفعة الواحدة، والتي تتراوح قيمتها بين 200 -350 ديناراً يسددها الأفراد عند التقاعد، وهم غير مطالبين بها الآن.



وأضاف أن الديون التي يجب على الأفراد سدادها باسرع وقت تشمل المرتجعات، أو أموال صرفت دون وجه حق، أو رديات للضمان.



وأشار القضاة إلى أن الديوان المترتبة على المنشآت تتعلق بالاشتراكات، أو بدلات إصابات العمل غير المبلغ عنها أو غرامات متراكمة.



ونوه إلى أنه يمكن للأفراد السداد من خلال التسديد نقداً، أو من خلال إبرام اتفاقية تقسيط.